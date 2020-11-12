На Южном Урале мужчину приговорили к 21 году лишения свободы за попытку изнасилования и убийство школьницы

42-летнего жителя Сатки приговорили к 21 году лишения свободы за попытку изнасилования и убийство 14-летней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный ранее был неоднократно судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В июле 2017 года пьяный мужчина в районе перехода через реку Малая Сатка напал на девочку и попытался изнасиловать. Девочка оказала сопротивление и попыталась убежать. Тогда мужчина нанес ей множество ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Суд приговорил мужчину к 21 году лишения свободы, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, к мужчине к осужденному применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания в связи с наличием у него расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии.