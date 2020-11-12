В Челябинской области могут ужесточить ограничения по коронавирусуа из-за ухудшения эпидситуации

В Челябинской области новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса будут водить в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Алексей Текслер озвучил этапы введения ограничительных мер в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе. В первую очередь старшеклассники и студенты будут переведены на дистанционное обучение.

Затем будут ограничены по количеству участников или отменены массовые мероприятия. В настоящий момент возможна заполняемость кинотеатров, театров и других учреждений с массовым пребыванием людей на 35 - 50 %, в случае ухудшения эпидемической ситуации этот показатель снизится до 25%.

Также могут быть введены ограничения на работу общепита.

"Если ситуация будет ухудшаться, то мы готовы принимать решения по ограничительным мерам. Пока эпидемическая ситуация позволяет нам такие решения не принимать, мы благодарны тем людям, которые соблюдают все меры предосторожности. Но, как только мы увидим, что необходимо такие меры ввести, мы это обязательно сделаем. Все, как всегда, зависит только от нас", - подчеркнул Алексей Текслер.