Жители Пермского края собрали 166 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией

1,2 млн масок, 10,5 тыс. защитных очков, 16 тыс. перчаток и многое другое было закуплено в Пермском крае благодаря неравнодушным жителям. В регионе подвели промежуточные итоги масштабной благотворительной акции, которая стартовала еще весной. Всего прикамцам удалось собрать около 166 млн руб. на борьбу с коронавирусом, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Благотворительная акция стартовала 25 марта по поручению главы региона Дмитрия Махонина. Средства имеют целевой характер - это значит, что потратить их можно только на борьбу с COVID-19.

Данные о расходах средств, собранных за время благотворительной акции, были озвучены на заседании оперштаба. По словам и.о. министра соцразвития края Павла Фокина, благотворительная акция стартовала на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.

"За это время в акции приняли участие почти 190 благотворителей, среди них физические лица, а также компании и крупные корпорации. Нам удалось собрать на борьбу с коронавирусом около 166 млн руб., 164 из них уже израсходованы", - заявил он.

95% средств направлены на приобретение: масок, перчаток, защитных костюмов, дезинфицирующих средств, оборудования.

Так, например, Пермской краевой клинической больнице, краевому госпиталю и кардиологическому центру в ковидные отделения переданы одноразовые маски, маски с фильтрами, защитные костюмы.

В центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями доставлена партия тестов на COVID-19.

Всего было закуплено:

1,2 млн масок,

10,5 тыс. защитных очков,

16 тыс. перчаток,

38,5 тыс. защитных костюмов,

300 л антисептика для поверхностей,

300 л антисептика для рук,

пять индивидуальных боксов для транспортировки жителей с коронавирусом и 250 фильтров к ним.

В ковидных отделениях медицинских учреждений за счет средств, собранных в рамках благотворительной акции, организована сотовая связь.

Кроме того, было закуплено 766 продуктовых наборов.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул значимость инициативы жителей и предприятий, которые объединились в борьбе с инфекцией. "Сейчас поддержка не менее актуальна – пандемия увеличилась в масштабах, а средства бюджета лимитированы", – добавил глава региона.

Напомним, как сообщалось ранее, в Пермский край поступила третья партия вакцины против гриппа для взрослых — 182 тыс. доз. На сегодняшний день в регион поставлено более 1,1 млн доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения — свыше 767,5 тыс. доз, для детей — почти 373 тыс. доз. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края. Глава минздрава Оксана Мелехова отмечает, что этой осенью вакцинация имеет особое значение и связана с распространением COVID-19.

Также недавно стало известно, что количество исследований на коронавирус для жителей Пермского края увеличат​. Отметим, сейчас в Пермском крае в сутки выполняется более 7 тыс. исследований на коронавирус. В общей сложности в регионе проведено более 878 тыс. исследований на коронавирус, в том числе почти 390 тыс. тестов проведено в медицинских организациях. Обследовано 793 тыс. жителей региона. Тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья. Охват тестированием составляет 294,3 ​чел. на 100 тыс. населения в день.​