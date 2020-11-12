В Свердловской области водитель легковушки сбежал после столкновения с локомотивом

В Свердловской области столкнулись локомотив и легковой автомобиль. Водитель машины сбежал.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, все случилось сегодня около 9 часов утра на 38 км перегона станция Седельниково – Решеты Свердловской железной дороги: на железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива с легковым "УАЗ-Патриот". Автомобиль получил значительные механические повреждения, люди в результате ДТП не пострадали.

Как отметили в ГИБДД, после аварии водитель УАЗа скрылся, оставив свое транспортное средство на месте происшествия. Позже его нашли в одном из коллективных садов, в момент задержания 45-летний мужчина имел признаки опьянения.

Разбирательство продолжается. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства инцидента.