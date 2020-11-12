12 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Уралмаш, бульвар Культуры (2016) | Фото:http://www.uralstudent.ru/

Депутатов попросили поддержать обращение жителей против высотной застройки Уралмаша

Руководство Центра авторских экскурсий "Екбгуляем" обратилось к депутатам гордумы с просьбой поддержать жителей Уралмаша, выступающих против высотной застройки микрорайона.

"Вчера направили обращения, но пока внятного ответа не получили. Хотелось бы, чтобы депутаты хотя бы высказали свое мнение по этому поводу, желательно публично", - сообщили Накануне.RU в организации.

Напомним, екатеринбуржцы организовали сбор подписей на сайте "Российской общественной инициативы" с целью присвоить микрорайону статус "Историческое поселение". Согласно пилотному проекту по изучению мнения жителей микрорайона, 84% уралмашевцев выступают за сохранение исторической части соцгорода, а 55% респондентов видят Уралмаш как культурный центр притяжения туристов. "Уралмаш - один из самых грандиозных объектов строительства в СССР периода первых пятилеток. Всего лишь за одно десятилетие, буквально с нуля был возведен завод-гигант и примыкающие к нему жилые кварталы для рабочих и специалистов. Факт уникален даже для мировой практики", - говорится в обращении. В случае реализации планов властей застройка затронет и часть территории Уралмашзавода.

узтм уралмаш заводоуправление стела(2007)|Фото: Накануне.ru

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Депутатов попросили поддержать обращение жителей против высотной застройки Уралмаша

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Теги: Уралмаш, высотная застройка



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