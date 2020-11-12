"Нужна прозрачная система контроля". На Южном Урале настороженно отнеслись к онлайн-голосованию на выборах

Дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году может пройти в 20 регионах России. Одним из таких субъектов, по данным СМИ, может стать Челябинская область, но окончательного списка регионов в настоящий момент нет. На Южном Урале к такому эксперименту относятся настороженно, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в эксперименте уже участвовали Москва, Нижний Новгород, Курская и Ярославская области. В единый день голосования 2021 года ЦИК не планирует применять дистанционное электронное голосование по всей стране, однако платформы для ДЭГ могут появиться в 20 регионах. При этом за основу могут взять схему, которая применялась в Курской и Ярославской областях, когда дистанционное голосование шло три дня.

"Мы считаем, что более удачна наша схема, которую мы применили на прошедших выборах в единый день голосования в Курской и Ярославской областях. У нас дистанционное электронное голосование шло все три дня и в основный день голосования тоже, а в Москве в ходе предыдущего онлайн-голосования по поправкам к Конституции электронное голосование осуществлялось только в дни, предшествующие основному дню голосования", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью ТАСС.

В Челябинской области к такому эксперименту относятся настороженно.

"Мы с настороженностью относимся к данному эксперименту, хотя есть здесь, конечно, позитивная сторона. Зачастую часть нашей молодежи не ходит на выборы, а электронное голосование могло бы увеличить реальное волеизъявление большей части населения, где немаловажную роль должна занимать позиция молодых людей. В будущем именно им жить по тем законам, которые будут принимать органы власти. Однако есть ряд вопросов. Насколько может быть обеспечена достоверность этого голосования? Какие механизмы защиты волеизъявления избирателей предполагает данная схема?" - сообщил Накануне.RU председатель фракции "Справедливая Россия" в ЗСО Василий Швецов.

Он считает, что при проведении электронного голосования нужна абсолютно четкая, прозрачная система контроля за достоверностью этих данных. "Если она будет обеспечена, и мы будем это видеть, то такой эксперимент нами приветствуется. Но на данный момент система защиты нам пока непонятна", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что в 2020 году Челябинская область была одним из трех участников эксперимента по сбору подписей избирателей с использованием портала госуслуг. На выборах в ЗСО партиям в условиях пандемии коронавируса разрешили собрать не более 50% подписей, необходимых для регистрации через ЕПГУ. Воспользовались такой возможностью только пять партий и три кандидата в одномандатных округах. Однако сразу несколько партий заявляли о проблемах при сборе подписей через ЕПГУ.