Анкара анонсировала визит российской делегации для обсуждения центра по Карабаху

12 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Нагорный Карабах (2020) | Фото: Mash, скрин видео

Анкара анонсировала визит российской делегации для обсуждения центра по Карабаху

Российская делегация прибудет в Турцию 13 ноября для переговоров на тему создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

11 ноября Минобороны России сообщило, что подписан Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана.

Напомним, в субботу, 7 ноября, Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Таийпом Реджепом Эрдоганом. в Кремле позже подтвердили, что в целом тема Карабаха в разговоре Путина и Эрдогана поднималась.

CNN Turk сообщал, что Эрдоган во время разговора с Путиным предложил совместно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.

9 ноября было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе представителями Армении, Азербайджана и России. Было решено ввести в региона российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческая миссия будет совместной, российской и турецкой, однако это не отражено в соглашении. Однако в Кремле и МИД РФ эту информацию опровергли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Анкара анонсировала визит российской делегации для обсуждения центра по Карабаху

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: турция, россия, нагорный карабах



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети