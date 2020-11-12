Анкара анонсировала визит российской делегации для обсуждения центра по Карабаху

Российская делегация прибудет в Турцию 13 ноября для переговоров на тему создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

11 ноября Минобороны России сообщило, что подписан Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана.

Напомним, в субботу, 7 ноября, Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Таийпом Реджепом Эрдоганом. в Кремле позже подтвердили, что в целом тема Карабаха в разговоре Путина и Эрдогана поднималась.

CNN Turk сообщал, что Эрдоган во время разговора с Путиным предложил совместно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.

9 ноября было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе представителями Армении, Азербайджана и России. Было решено ввести в региона российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческая миссия будет совместной, российской и турецкой, однако это не отражено в соглашении. Однако в Кремле и МИД РФ эту информацию опровергли.