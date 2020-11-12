В Тюменской области во время рыбалки утонул мэр

Глава Бегишевского сельского поселения Вагайского района Рисхат Аминов утонул во время рыбалки. О происшествии сообщили пользователи соцсетей.

В местной администрации Накануне.RU информацию о гибели чиновника подтвердили. Главе поселения было 58 лет. По предварительной информации, он провалился под лед во время рыбалки. Его тело обнаружили рыбаки.

В СКР сообщили о проведении доследственной проверки по факту произошедшего.

"По предварительным данным, мужчина ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Позже на берегу озера Будановское был обнаружен его автомобиль, а на льду озера - пробуренная лунка для рыбалки и вещи пропавшего. В этот же день в воде обнаружено тело погибшего", - сообщили в управлении.