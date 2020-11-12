Более 40% заболевших коронавирусом жителей Екатеринбурга ходили на работу

В Екатеринбурге сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

"На сегодняшний день мы не имеем тенденции к снижению. В структуре заболевших у нас преобладает работающее население – более 40%. 25% – это люди пожилого возраста старше 60 лет. На 10% увеличилось количество инфицированных среди детского населения", - рассказал специалист.

Он также отметил, что медучреждения сейчас работают с повышенной нагрузкой. Растет число вызовов и госпитализированных в стационары.

"На сегодняшний день развернутого в городе коечного фонда достаточно. Работа поликлиник выстроена таким образом, чтобы максимально быстро оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", - заверил Харитонов.

Напомним, также эпидемиолог считает, что коронавирус не будет побежден еще очень долго.