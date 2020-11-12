На Южном Урале за сутки выявили более 200 случаев COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 201 случай COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 22 тыс. 475 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 808 заболевших. За сутки выписаны 41 человек, всего в регионе выздоровели 15 тыс. 905 пациентов.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончались мужчина 83 лет и женщины 69 и 81 года. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 42 и 88 лет и женщины 65 и76 лет.