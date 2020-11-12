Екатеринбургский грабитель нападал на почтальонов, а на похищенные деньги отдыхал в Доминикане

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Екатеринбурга. Мужчина получил срок за нападение на сотрудников почты, доставлявших пенсию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступления были совершены в феврале этого года в одном из многоквартирных домов на улице Испанских рабочих. Злоумышленник жил там и знал, что сотрудники Почты России в определенный день каждого месяца приносят пенсию пожилым людям. Однажды утром он вышел в подъезд, надел маску-балаклаву и стал дожидаться почтальона на лестничной площадке.

Когда женщина зашла внутрь и поравнялась с грабителем, тот потребовал отдать ему все деньги. Почтальон испугалась и передала находившиеся при ней 135 тысяч рублей, принадлежащих почте.

После этого мужчина пошел в соседний подъезд, где с ножом напал на двух женщин-почтальонов, похитив у них 380 тысяч рублей. Как было установлено расследованием, в дальнейшем он потратил деньги на отдых в Доминиканской республике.

Вскоре полицейским удалось установить личность нападавшего на почтальонов. Злоумышленник был задержан сразу по прилету из Доминиканы в аэропорту Кольцово.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор. По совокупности преступлений грабитель получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.