12 Ноября 2020
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Общество В России
водительские права, ДПС (2017) | Фото: mstrok.ru

МВД РФ предложило разрешить водить машину с 17 лет

МВД России предлагает разрешить россиянам водить автомобиль в возрасте 17 лет. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой законопроект, который предполагает масштабные изменения по части контроля и подготовки автомобилистов.

При этом подчеркивается, что до совершеннолетия поездки подросток сможет совершать только в сопровождении "водителя-наставника".

Напомним, сегодня сдать на права в России можно с 17 лет, но управлять машиной можно только с 18 лет. За год водители забывают приобретенные знания и теряют навыки, отмечают в МВД.

Кроме того, предлагается поменять требования допуска за руль троллейбусов и автобусов. Управлять ими хотят позволить только тем водителям, которые имеют опыт вождения от года. При этом иностранцам с удостоверениями категории С или D нужно будет обменять их на российские.

Также МВД хочет запретить выдавать права водителям, которых поймали за рулем без прав или в состоянии алкогольного опьянения. Получить документ будет нельзя в течение года после уплаты штрафа или административного ареста.

Наконец, ведомство предлагает ужесточить требования к водителям-иностранцам. Предлагается ввести норму, согласно которой через полгода с момента появления вида на жительство или паспорта России иностранными правами пользоваться будет нельзя.

Ранее сообщалось, что граждане из стран Евразийского экономического союза смогут использовать национальные водительские права для работы в России.

В настоящее время иностранные водители не допускаются для работы на транспорте, если у них есть только национальные или международные права. В МВД предложили не распространять этот пункт на граждан стран, входящих в ЕАЭС, а также на жителей стран, где русский язык имеет статус государственного или официального.

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МВД РФ предложило разрешить водить машину с 17 лет

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Теги: мвд, водительские права, 17 лет



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