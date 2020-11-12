Павел Дацюк не восстановился от травмы и пропустит выезд "Автомобилиста"

Екатеринбургский "Автомобилист" отправился на очередную выездную серию. Команде не сможет помочь капитан Павел Дацюк.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба, "Автомобилисту" предстоит три матча в гостях: 12 ноября против "Локомотива" в Ярославле, 14 ноября против "Динамо" в Риге и 16 ноября против "Ак Барса" в Казани.

На выезд отправились следующие игроки: вратари Якуб Коварж, Владислав Гросс и Леонид Фомин; защитники Сергей Зборовский, Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чэй Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев и Алексей Василевский; нападающие Дэн Секстон, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Александр Протапович и Алексей Макеев.

Как отметили в клубе, капитан Павел Дацюк остался в Екатеринбурге. Он будет продолжать работать индивидуально над восстановлением после травмы.

А новичок команды Корбиниан Хольцер ожидает разрешения на работу в России и оформления рабочей визы. Сейчас он находится в Германии и за время ноябрьской паузы провел три матча в первом звене за сборную своей страны.

Напомним, о травме Дацюка стало известно 22 октября. В этом сезоне экс-форвард сборной России принял участие в 18 матчах КХЛ и набрал 20 (5+15) очков.