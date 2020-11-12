На Южном Урале 13 скотомогильников с сибирской язвой не соответствуют нормам

В Челябинской области только четыре из 17 мест захоронения остатков сибиреязвенных животных соответствуют правилам. Такие данные представили в региональном управлении Россельхознадзора после проверки состояния недействующих мест захоронения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Скотомогильники были основаны в период с 1962 по 1999 гг.

В ходе проверки были выявлены нарушения: необходимость обновления аншлагов, отсутствие ограждения захоронения и земляного вала, оканавливания. Кроме того, место захоронения возле деревни Бурино в Кунашакском районе находятся в непосредственной близости от озера Сингрен и затапливается во время паводка, а место захоронения возле деревни Каратаново Чебаркульского района и вовсе затоплено водой, так как находится на дне пруда, где летом осуществляется водопой домашних животных.

Соответствуют нормам только захоронения в поселке Новосинеглазово, Магнитогорске, поселке Кацбах Кизильского района и в селе Карабулак Кизильского района.