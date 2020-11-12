12 Ноября 2020
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

На трассе Нижние Серги – Михайловск - Арти произошло смертельное ДТП

В Нижнесергинском районе Ханты-Мансийского автономного округа выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой есть погибшие.

Как сообщили Накануне.RU в  Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось 11 ноября около 14:10 на 35 км трассы Нижние Серги – Михайловск - Арти. Водитель "Лада-Ларгус" при при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем "Хендэ-Солярис", который двигался в сторону города Нижние Серги.

В результате автоаварии два пассажира иномарки - мужчина и женщина, погибли. Женщина-водитель и пассажир получили различные травмы. Также травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля.   

Как выяснилось, "Ладой" управлял 25-летний мужчина, который привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2020 году шесть раз.

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На трассе Нижние Серги – Михайловск - Арти произошло смертельное ДТП

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Теги: ДТП, авария



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