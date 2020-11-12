12 Ноября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.artperehod.ru

Z-образные переходы через островок безопасности будут спасать российских пешеходов

Специалисты РосдорНИИ подготовили проект нового стандарта с требованиями к безопасности движения российских пешеходов.

Работа велась по заказу Минтранса РФ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Так, на дорогах могут появиться связки из поворотов с островками безопасности, которые заставят владельцев машин снижать скорость движения.

Также предлагается организовывать нерегулируемые пешеходные переходы на четырехполосной дороге.

Кроме того, эксперты предложили устроить Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения по аналогии с переходами на железных дорогах, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что шипованная резина в России вскоре может оказаться вне закона. Комитет Госдумы по транспорту инициировал проведение экспертной оценки вреда шипов для дорожного полотна. Цель - перевести водителей на "липучку" - зимние функционные шины, которые, по мнению законодателей, "спокойно справляются".

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Z-образные переходы через островок безопасности будут спасать российских пешеходов

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Теги: пешеходы, дорога, транспорт



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