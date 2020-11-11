В Ленобласти муж зарубил жену топором в маникюрном салоне

Во Всеволожске (Ленинградская область) мужчина убил супругу, когда она находилась в маникюрном салоне в торговом центре. Женщина была хозяйкой этого заведения.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Мужчина задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным СМИ, супруги в последнее время часто ссорились и, по всей видимости, собирались разводиться с разделом имущества. У них осталось трое детей.