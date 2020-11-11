На трассе Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП

Сегодня в 12:10 на 221 км автотрассы Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель автомашины ВАЗ – 211340 погиб. Водитель "Шевроле - Авео" получил различной степени тяжести травмы и госпитализирован в Нижнетуринскую городскую больницу.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, об аварии сообщили очевидцы. По предварительным данным, водитель ВАЗ – 211340 (1992 г.р.) допустил занос автомобиля и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с "Шевроле - Авео" под управлением мужчины 1991 г.р.

"Несовместимые с жизнью ранения получил гражданин, находившийся за рулем отечественного авто. Представители МВД выяснили, что он житель Кушвы. Его водительский стаж составляет шесть лет. Второй участник ДТП – житель Лесного. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти его жизнь. В момент удара пассажиров в салонах транспортных средств не было. Чтобы не создалась пробка на дороге, наряды ДПС организовали реверсивное движение", - отметил полковник Горелых.

У другого водителя врачи диагностировали перелом бедра, стопы и другие повреждения.

Ответ на вопрос о наличии или отсутствии алкоголя в крови у обоих участников ДТП даст медицинское заключение.