11 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Рейд проверки работы полиции в карантин в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Историкам удалось реконструировать квартал в центре Екатеринбурга в образе 1938 года

13 ноября жителям Екатеринбурга и Свердловской области представят первую онлайн-презентацию трехмерной карты-реконструкции "Квартал 89". Целый год историки собирали всю возможную информацию, чтобы с точностью повторить исторический облик целого квартала в центре Екатеринбурга образца 1938 года. Сейчас этот квартал находится в границах улиц Карла Либкнехта, Первомайской, Тургенева и Ленина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга, на презентации проекта директор Музея истории Сергей Каменский и куратор проекта - доцент кафедры истории России УрФУ Сергей Соколов расскажут, как создавалась реконструкция и как выглядело это место в прошлом.

"Квартал 89" — цифровой виртуальный музей, рассказывающий об истории, жителях и зданиях екатеринбургского квартала. На сайте EKB89.RU можно совершить путешествие в прошлое и "прогуляться" по центру города 30-х годов прошлого столетия, используя интерактивную трехмерную карту-реконструкцию. Можно "зайти" в дома и познакомиться с жизнью его жителей с помощью карточек с инфографикой, вырезок из газет того времени, афиш и архитектурных планов. И даже можно "пройти" и в центр квартала, где когда-то находился парк", - рассказали в пресс-службе.

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Историкам удалось реконструировать квартал в центре Екатеринбурга в образе 1938 года

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Теги: квартал 89, Екатеринбург, виртуальный музей, историческая реконструкция



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