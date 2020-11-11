Первого замглавы Белоярского района Югры судят за неэффективное использование 83 млн

Первого заместителя главы администрации и бывшего начальника управления капитального строительств администрации Белоярского района судят за злоупотребление полномочиями, об этом сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

По версии следствия, в 2015-16 гг. начальник управления и первый заместитель не организовали госэкспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при заключении муниципальных контрактов на строительство полигонов утилизации твёрдых бытовых отходов в селе Полноват и посёлке Сорум. Уже во время строительства выяснилось, что цена и количество стройматериалов не соответствуют фактическим требованиям.

Предполагаемый "криминальный дуэт" изменил документы так, что характеристики полигонов ухудшились. Потом они обеспечили согласование, а также подписание приёмных документов и оплату по контрактам в 83 млн руб. Оба полигона не работают из-за несоответствия лицензионным требованиям. Это привело к неэффективному расходованию бюджетных 83 млн. Кроме того, начальнику управления вменяют получение в июне и декабре 2017 г. взятки в 1,4 млн руб. от одного из предпринимателей Белоярского. В ответ чиновник должен был, как полагают следователи, осуществлять общее покровительство работе бизнесмена.

Уголовное дело ушло в суд.