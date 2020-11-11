Дополнительное образование в Югре могут перевести на дистанционный режим работы

В Югре организациям дополнительного образования рекомендовано перейти на дистанционный формат работы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обращаюсь ко всем руководителям муниципальных округов. С помощью тех технологий, которые мы сейчас используем для разведения потоков в общеобразовательных организациях, подумайте над мерами безопасности в учреждения дополнительного образования", - заявила губернатор Югры Наталья Комарова накануне во время заседания оперштаба по противодействию коронавирусу.

В настоящий момент организации допобразования работают в соответствии с рекомендациями окружного Роспотребнадзора. В кружках и секциях действует "утренний фильтр" - перед занятиями детям измеряют температуру. Кроме того, учащимся обрабатывают руки антисептиком, а персонал использует средства индивидуальной защиты.