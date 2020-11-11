На медицину и на себя любимых: на что свердловские чиновники потратят бюджетные миллиарды

Депутаты свердловского заксобрания начали рассматривать проект бюджета региона на 2021 год. Уже 17 ноября стартует первое чтение рассмотрения документа, окончательное его принятие ожидается 1 декабря. Ожидается, что доходы областной казны на 2021 год составят 259,1 млрд руб., расходы — 299,7 млрд руб. Мы изучили главный финансовый документ и приводим некоторые наиболее занимательные строчки трат.

Траты на чиновников

На чиновников, политиков, а также судей в 2021 году потратят около 13 млрд руб. В дальнейшем ожидается снижение. В 2022 году, по плану, расходы по этой статье должны сократиться до 8,4 млрд руб., а в 2023 году - снова чуть подрасти, до 9,6 млрд руб.

В частности на председателя Законодательного собрания в 2021 году потратят 7,5 млн. В том году на спикера было заложено 6,4 млн. Таким образом, сумма вырастет на 17%. А в 2022 году - сократится до 6,6 млн руб. Расходы на остальных депутатов заксобрания тоже вырастут - со 126,5 млн в 2020 до 136,5 млн в 2021.

Финансирование аппарата губернатора и правительства Свердловской области в 2021 году составит 123 млн руб., в 2022 году сумма снизится до 112 млн, а в 2023 году - "скакнет" до 135 млн.

Если говорить отдельно о судебной системе, то расходы обойдутся в 748,5 млн руб. в 2021 году. В 2022 году сумма сократится до 663 млн, но в 2023 году составит 781 млн.

За сдачу своего оружия будут платить меньше

За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в 2021 году гражданам выплатят 360 тыс. руб. Выплаты уменьшат на 40 тыс. руб. или на 10%. В 2022 году сумма составит 180 тыс. руб. В 2023 году - опять 360 тыс.

К Универсиаде отремонтируют и построят десятки мостов и дорог

На строительство дорог "к Универсиаде-2023" в бюджете 2021 года заложено 1,2 млрд руб., в 2022 году - 914 млн, а в 2023 году на это потратят 907 млн.

К спортивному мероприятию построят:

переходно-скоростные полосы автомобильной дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск на территории Режа и Березовского;

реконструируют автомобильную дорогу "южный подъезд к Нижнему Тагилу", часть автомобильной дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов;

построят автомобильную дорогу село Зубково – деревня Ермакова на территории Тугулымского городского округа;

реконструируют автомобильную дорогу Верхняя Пышма – поселок Садовый;

построят путепровод через железную дорогу Богданович – Покровское на территории Каменского городского округа.

На строительство деревни Универсиады в 2021 году потратят 4 млрд руб., в 2022 году - 2 млрд, а в 2023 году сумма составит 1 млрд.

Для проживания гостей и спортсменов будут построены несколько общежитий.

Финансирование медицины в пандемию коронавируса

Содержание дневных стационаров в больницах в 2021 году обойдется в 321 млн 393 тыс. руб. В 2022 году сумма возрастет до 334 млн 814 тыс. руб. В 2023 году - до 348 млн. Траты на скорую медицинскую помощь в 2021 году составят 1,3 млрд, в 2022 и 2023 годах - примерно столько же.