11 Ноября 2020
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Армия и ВПК В России
Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин заявил о создании нового пункта управления ядерными силами "с абсолютной защитой"

Владимир Путин сегодня провел в Сочи очередное совещание с силовиками, а также с руководителями предприятий ОПК. На встрече обсуждались системы управления стратегическими ядерными силами России.

"За последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне", - отметил Путин. По его словам, "существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки".

В то же время считает, что простота управления такими системами – тоже залог успеха. "Все системы управления ядерными арсеналами должны быть такими же современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова", - заявил Путин.

Он сообщил, что на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким.

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Путин заявил о создании нового пункта управления ядерными силами "с абсолютной защитой"

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Теги: владимир путин, пункт управления, стратегические ядерные силы



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