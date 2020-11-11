Энергетики "Россети Урал" обеспечили надежное электроснабжение нового инфекционного центра под Челябинском

Челябинский областной инфекционный центр, который сегодня открывает в поселке Малая Сосновка губернатор Алексей Текслер, обеспечен надежным электроснабжением. Специалисты филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" оперативно выполнили технологическое присоединение к электросетям компании энергоинфраструктуры новой больницы. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств лечебного учреждения составила 1200 кВт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал", в рамках мероприятий по техприсоединению были проведены работы на питающей трансформаторной подстанции и прилегающей воздушной линии. Установлено современное коммутационное оборудование и интеллектуальные приборы учета.

Специализированная современная больница в пригороде Челябинска построена в рекордно короткие сроки - за три месяца, на строительство объекта правительством Челябинской области выделено 2,5 млрд руб. Структурное подразделение ОКБ №3 рассчитано на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, - но в случае эпидемического подъема разворачиваются сразу 482 места. Лечебное учреждение оснащено в соответствии со всеми требованиями времени: установлены аппараты компьютерной томографии, ИВЛ, УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики. Предусмотрены операционные для хирургической помощи инфекционным больным с патологиями. Завтра, 12 ноября 2020 года, больница начнёт приём пациентов.

Отметим, что на особом контроле энергетиков "Россети Урал" - "Челябэнерго" сегодня находится не только новая больница, но и 27 медицинских учреждений Челябинской области, ведущих лечение пациентов с инфекцией COVID-19. Для обеспечения надежной схемы энергоснабжения лечебных учреждений специалистами филиала зарезервированы дополнительные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) на общую мощность 460 кВт. В компании "Россети Урал" отмечают, что ее персонал мобилизован и готов обеспечить бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов в условиях пандемии на территории Челябинской области, а также для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ на территориях других регионов.