11 Ноября 2020
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Экономика Челябинская область
Челябинский областной инфекционный центр (2020) | Фото: &quot;Россети Урал&quot;

Энергетики "Россети Урал" обеспечили надежное электроснабжение нового инфекционного центра под Челябинском

Челябинский областной инфекционный центр, который сегодня открывает в поселке Малая Сосновка губернатор Алексей Текслер, обеспечен надежным электроснабжением. Специалисты филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" оперативно выполнили технологическое присоединение к электросетям компании энергоинфраструктуры новой больницы. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств лечебного учреждения составила 1200 кВт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал", в рамках мероприятий по техприсоединению были проведены работы на питающей трансформаторной подстанции и прилегающей воздушной линии. Установлено современное коммутационное оборудование и интеллектуальные приборы учета.

энергетик, электроснабжение(2020)|Фото: "Россети Урал"

Челябинский областной инфекционный центр(2020)|Фото: "Россети Урал"

Специализированная современная больница в пригороде Челябинска построена в рекордно короткие сроки - за три месяца, на строительство объекта правительством Челябинской области выделено 2,5 млрд руб. Структурное подразделение ОКБ №3 рассчитано на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, - но в случае эпидемического подъема разворачиваются сразу 482 места. Лечебное учреждение оснащено в соответствии со всеми требованиями времени: установлены аппараты компьютерной томографии, ИВЛ, УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики. Предусмотрены операционные для хирургической помощи инфекционным больным с патологиями. Завтра, 12 ноября 2020 года, больница начнёт приём пациентов.

энергетик, электрик, ЛЭП, электричество(2020)|Фото: "Россети Урал"

Челябинский областной инфекционный центр(2020)|Фото: "Россети Урал"

Отметим, что на особом контроле энергетиков "Россети Урал" - "Челябэнерго" сегодня находится не только новая больница, но и 27 медицинских учреждений Челябинской области, ведущих лечение пациентов с инфекцией COVID-19. Для обеспечения надежной схемы энергоснабжения лечебных учреждений специалистами филиала зарезервированы дополнительные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) на общую мощность 460 кВт. В компании "Россети Урал" отмечают, что ее персонал мобилизован и готов обеспечить бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов в условиях пандемии на территории Челябинской области, а также для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ на территориях других регионов.

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Энергетики "Россети Урал" обеспечили надежное электроснабжение нового инфекционного центра под Челябинском

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Теги: Россети Урал, инфекционный центр



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