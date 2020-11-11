11 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Один из макетов экспозиции &quot;Город-Конструктор&quot; (2020) | Фото: Фонд &quot;Другой мир&quot;

На площадке ТЮЗа в Екатеринбурге будет представлено 40 макетов самых известных достопримечательностей региона

17 ноября в Екатеринбурге состоится открытие выставки "Город-Конструктор", на которой будет представлено 40 макетов самых знаменитых архитектурных сооружений уральской столицы и всей Свердловской области. Экспозиция разместится на площадке екатеринбургского Театра юного зрителя (улица Карла Либкнехта, 48, холл 2-го этажа) и будет радовать посетителей вплоть до конца года.

"В 2018 году мы создали макет античного храма, с которым проводились занятия для школьников и студентов в разных городах Свердловской области, – рассказала президент фонда "Другой мир" Наталья Заиченко. – Видя неподдельный интерес к античному храму, мы решили, а почему бы нам не создать макеты самых знаковых сооружений нашего родного города, подарив радость общения с историческим архитектурным наследием столицы Урала её горожанам и гостям? Нашу идею поддержал Фонд президентских грантов".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, художники постарались максимально достоверно отобразить неповторимый вид каждого из сооружений, придерживаясь стиля: конструктивизма, русского барокко, псевдорусского стиля и многих других. Коллекция создавалась с учетом мнения архитекторов и искусствоведов, а также по результатам голосования горожан.

Помимо внешнего вида, гости выставки смогут узнать об истории здания и интересных фактах, пройдя по QR-коду или лично от членов Уральского союза экскурсоводов и гидов-переводчиков.

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На площадке ТЮЗа в Екатеринбурге будет представлено 40 макетов самых известных достопримечательностей региона

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Теги: ТЮЗ, выставка, достопримечательности, макеты, Екатеринбург



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