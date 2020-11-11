В Екатеринбурге стартовал судебный процесс по резонансному ДТП, в котором погиб известный байкер

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга стартовали судебные разбирательства по уголовному делу о смертельном ДТП на перекрестке ул. Белинского и Академика Шварца. В отношении жителя Сысертского района 1989 г.р. выдвигаются обвинения по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ДТП произошло 12 июля текущего года около 3.13 ночи в Чкаловском районе. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД. При этом мужчина, управляющий автомобилем "Мерседес-Бенц", никогда не получал водительского удостоверения.

Вместе с еще двумя пассажирами (девушкой – собственницей автотранспорта и своим знакомым) обвиняемый двигался по ул. Белинского со стороны ул. Юлиуса Фучика в направлении регулируемого перекрестка с ул. Академика Шварца со скоростью около 114,71 км/ч, чем нарушил правила, обязывающие водителя в населенных пунктах двигаться со скоростью не более 60 км/ч.

В итоге мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток ул. Белинского – ул. Академика Шварца на красный, где столкнулся с мотоциклом "Хонда", водитель которого соблюдал правила дорожного движения при повороте на ул. Белинского. В результате мотоциклист получил тяжелые травмы, повлекшие смерть на месте ДТП.

"Необходимо отметить, что байкер около 15 лет состоял в мотоклубе и имел значительный опыт управления мотоциклом. Из показаний свидетелей следует, что очевидцы и другие мотоциклисты до приезда сотрудников ГИБДД ходили по пятам за обвиняемым и его знакомым, не давая им скрыться с места ДТП", - рассказали в прокуратуре.