11 Ноября 2020
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Общество В России
информатизация, планшет, школа (2015) | Фото: appleinsider.ru

Минпросвещения нашло причину низкого качества образования - плохие методички для учителей

В низком качестве школьного образования виновата устаревшая система методической поддержки учителей. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк на слушаниях "Приоритетные направления развития системы общего образования в Российской Федерации", прошедших в Общественной палате РФ.
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По его словам, хороших школ, обучающих на мировом уровне, столько же, сколько и плохих (около четверти тех и других), если оценивать школы по критериям PISA - международной программы по оценке образовательных достижений учащихся. Тест организует Организация экономического сотрудничества и развития в консорциуме с международными научными организациями. Руководит работой консорциума Австралийский совет педагогических исследований (ACER) при содействии Нидерландского национального института педагогических измерений (CITO), Службы педагогического тестирования США (ETS) и др.

Басюк сообщил, что ведомство совместно с Рособрнадзором займется поддержкой отстающих школ. Это выльется в "новые механизмы организации методической поддержки и помощи нашим учителям предметно", т.е. новые инструкции.

С 12 октября по 8 ноября на соответствие стандартам PISA Рособрнадзором были проверены 1400 образовательных организаций в 14 субъектов РФ. Согласно национальному проекту "Образование", Россия к 2024 году должна войти в десятку лучших стран по качеству образования по иностранным критериям PISA, PIRLS и TIMSS.

Родительское всероссийское сопротивление пишет, что под предлогом низкого международного рейтинга российских школ Минпросвещения пытается протащить очередную "реформу", причем не для улучшения образования и воспитания человека-творца, а для выставления хороших оценок иностранцами.

Напомним, недавно в Общественной палате РФ указали на причину низкого уровня высшего образования и науки. Она состоит в том, что погоня российских вузов за западными рейтингами стала одним из инструментов кадровой политики в российских университетах, поскольку значительная часть ведущих университетов России уже давно закрепила в качестве одного из критериев работы преподавателя наличие статей в западных журналах, так как это повышает международный рейтинг вуза.

"Это рейтинги не международные, а частных компаний, которые занимаются бизнесом и зарегистрированы в одном государстве. То есть вопрос о том, будет ли профессор в России переизбран или не переизбран на свою должность, в конечном счете зависит от того, опубликует ли он свои статьи в журналах, которые одобряются частными компаниями, зарегистрированными либо в США, либо в Великобритании, или где-нибудь в Нидерландах", - подчеркнул декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Теперь такую же зависимость от западных рейтингов хотят установить для школ.

Отметим, что по уровню читательской, математической и естественнонаучной грамотности в рейтинге PISA Россия находится лишь чуть выше середины из почти 80 исследуемых стран.

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Минпросвещения нашло причину низкого качества образования - плохие методички для учителей

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Теги: образование, школа



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