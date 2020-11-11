СМИ: Артемьев будет назначен помощником Мишустина

Игорь Артемьев, возглавляющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС), будет назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По его данным, соответствующий документ уже готовится.

Новым главой ФАС, сообщает агентство, станет Максим Шаскольский, который сегодня покинул пост вице-губернатора Петербурга.

Ранее о том, что глава ФАС Игорь Артемьев, который возглавляет ведомство с момента его создания, уйдет в отставку в ближайшее время, сообщило РБК. В качестве кандидатов на должность издание назвало вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского и главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.