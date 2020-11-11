В Роспотребнадзоре рассказали о сроке жизни коронавируса в комарах

В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток. Это показали исследования, проведенные в КНР.

Большинство вирусов, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных вирусных инфекций и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, передает РИА Новости.

Ранее специалисты Роспотребнадзора в ходе исследования, которое началось в августе, обнаружили у летучих мышей в России коронавирусы. Какие именно типы вируса обнаружили ученые - пока неизвестно, этот вопрос изучается.

Помимо этого, у летучих мышей при исследовании был найден еще целый ряд других вирусов.