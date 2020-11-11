11 Ноября 2020
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комар насекомое кровосос рука энтомология (2008) | Фото: forum.digicam.ru

В Роспотребнадзоре рассказали о сроке жизни коронавируса в комарах

В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток. Это показали исследования, проведенные в КНР.

Большинство вирусов, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных вирусных инфекций и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, передает РИА Новости.

Ранее специалисты Роспотребнадзора в ходе исследования, которое началось в августе, обнаружили у летучих мышей в России коронавирусы. Какие именно типы вируса обнаружили ученые - пока неизвестно, этот вопрос изучается.

Помимо этого, у летучих мышей при исследовании был найден еще целый ряд других вирусов.

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В Роспотребнадзоре рассказали о сроке жизни коронавируса в комарах

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Теги: коронавирус, комары



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