В России впервые за сутки от коронавируса скончалось больше 400 человек

За последние сутки в России выявлен 19 851 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 616 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.