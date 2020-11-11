В России впервые за сутки от коронавируса скончалось больше 400 человек
За последние сутки в России выявлен 19 851 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 616 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 4477
Санкт-Петербург - 1574
Московская область - 701
Нижегородская область - 414
Архангельская область - 338
Красноярский край - 327
Республика Карелия - 310
Воронежская область - 308
Ростовская область - 308
Свердловская область - 306
Иркутская область - 260
Забайкальский край - 249
Хабаровский край - 248
Республика Коми - 247
Мурманская область - 245
Алтайский край - 232
Республика Бурятия - 230
Волгоградская область - 229
Омская область - 225
Ульяновская область - 216
Приморский край - 212
Республика Саха (Якутия) - 210
Саратовская область - 209
Ставропольский край - 208
Республика Крым - 207
Ханты-Мансийский АО - 205
Пермский край - 200
Самарская область - 195
Челябинская область - 194
Ямало-Ненецкий АО - 194
Томская область - 194
Кировская область - 191
Оренбургская область - 191
Кемеровская область - 190
Новосибирская область - 185
Тверская область - 183
Ленинградская область - 174
Республика Хакасия - 171
Амурская область - 168
Брянская область - 163
Пензенская область - 163
Ярославская область - 162
Тюменская область - 160
Белгородская область - 154
Краснодарский край - 150
Ивановская область - 143
Калужская область - 139
Курская область - 139
Костромская область - 138
Удмуртская Республика - 137
Орловская область - 135
Калининградская область - 135
Вологодская область - 134
Тульская область - 132
Астраханская область - 132
Псковская область - 130
Новгородская область - 127
Республика Алтай - 125
Владимирская область - 120
Рязанская область - 113
Республика Башкортостан - 113
Тамбовская область - 109
Сахалинская область - 107
Смоленская область - 101
Республика Тыва - 99
Липецкая область - 96
Республика Дагестан - 94
Курганская область - 94
Республика Калмыкия - 88
Карачаево-Черкесская Республика - 87
Республика Мордовия - 85
Кабардино-Балкарская Республика - 84
Чувашская Республика - 75
Республика Адыгея - 74
Республика Северная Осетия - 70
Республика Ингушетия - 68
Севастополь - 61
Камчатский край - 60
Республика Татарстан - 55
Республика Марий Эл - 47
Магаданская область - 46
Чеченская Республика - 44
Еврейская АО - 29
Ненецкий автономный округ - 8
Чукотский АО - 1