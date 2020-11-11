11 Ноября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В России впервые за сутки от коронавируса скончалось больше 400 человек

За последние сутки в России выявлен 19 851 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 616 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 4477

Санкт-Петербург - 1574

Московская область - 701

Нижегородская область - 414

Архангельская область - 338

Красноярский край - 327

Республика Карелия - 310

Воронежская область - 308

Ростовская область - 308

Свердловская область - 306

Иркутская область - 260

Забайкальский край - 249

Хабаровский край - 248

Республика Коми - 247

Мурманская область - 245

Алтайский край - 232

Республика Бурятия - 230

Волгоградская область - 229

Омская область - 225

Ульяновская область - 216

Приморский край - 212

Республика Саха (Якутия) - 210

Саратовская область - 209

Ставропольский край - 208

Республика Крым - 207

Ханты-Мансийский АО - 205

Пермский край - 200

Самарская область - 195

Челябинская область - 194

Ямало-Ненецкий АО - 194

Томская область - 194

Кировская область - 191

Оренбургская область - 191

Кемеровская область - 190

Новосибирская область - 185

Тверская область - 183

Ленинградская область - 174

Республика Хакасия - 171

Амурская область - 168

Брянская область - 163

Пензенская область - 163

Ярославская область - 162

Тюменская область - 160

Белгородская область - 154

Краснодарский край - 150

Ивановская область - 143

Калужская область - 139

Курская область - 139

Костромская область - 138

Удмуртская Республика - 137

Орловская область - 135

Калининградская область - 135

Вологодская область - 134

Тульская область - 132

Астраханская область - 132

Псковская область - 130

Новгородская область - 127

Республика Алтай - 125

Владимирская область - 120

Рязанская область - 113

Республика Башкортостан - 113

Тамбовская область - 109

Сахалинская область - 107

Смоленская область - 101

Республика Тыва - 99

Липецкая область - 96

Республика Дагестан - 94

Курганская область - 94

Республика Калмыкия - 88

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Республика Мордовия - 85

Кабардино-Балкарская Республика - 84

Чувашская Республика - 75

Республика Адыгея - 74

Республика Северная Осетия - 70

Республика Ингушетия - 68

 Севастополь - 61

Камчатский край - 60

Республика Татарстан - 55

Республика Марий Эл - 47

Магаданская область - 46

Чеченская Республика - 44

Еврейская АО - 29

Ненецкий автономный округ - 8

Чукотский АО - 1

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В России впервые за сутки от коронавируса скончалось больше 400 человек

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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