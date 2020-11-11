11 Ноября 2020
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Общество В России
новогодняя елка, новый год (2016) | Фото: home-secret.ru

"Непосильно для экономики": В Совфеде оценили идею продлить новогодние праздники на две недели

Партия "Коммунисты России" предложила правительству продлить новогодние праздники до 24 января из-за ситуации с коронавирусом, при этом предлагается сохранить заработную плату.

По мнению партийцев, такая мера позволит защитить здоровье населения и выиграть время для внедрения вакцины.

В Совете Федерации, комментируя данное предложение, заявили, что это будет непосильно для экономики.

"Продлять каникулы до 24 января означает не работать весь январь, а это одна двенадцатая бюджета, который нужно будет направить на поддержку экономики", - сказал РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Стоит отметить, в июне в СФ заявляли, что экономический кризис не позволит россиянам отдыхать неделю в новогодние праздники 2021 года.

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов направил в Министерство труда законопроект, предусматривающий сокращение новогодних каникул до трех дней (1-3 января). Это необходимо для компенсации нерабочих дней в текущем году, считает сенатор.

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"Непосильно для экономики": В Совфеде оценили идею продлить новогодние праздники на две недели

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Теги: новогодние каникулы, коммунисты россии, коронавирус



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