11 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
обращение жителей поселка Баранчинский против Волковского месторождения УГМК (2020) | Фото: Youtube.com/ ТагилСити.ру

УГМК объявила тендер на скандальную разработку, не дожидаясь итогов общественных слушаний

На объектах третьей очереди месторождения Волковское, предполагающей строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железно-ванадиевых руд, объявлен тендер на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий. Информация опубликована на сайте rostender.info 6 ноября, приём заявок заканчивается 13-го. Месторождение разрабатывает АО "Святогор", входящее в структуру УГМК.

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При этом общественные слушания, где рассматривается проект, ещё не завершены. А тендер, как выясняется, был размещён в тот самый день, когда представители компании обсуждали с жителями Баранчинского "преддокументацию". Следующее заседание с участием общественности должно состояться только 21 декабря — более чем через месяц после окончания подачи заявок на тендер.

Напомним, по предварительным данным, разрез и обогатительная фабрика могут появиться в непосредственной близости от Баранчинского и коллективных садов жителей Нижнего Тагила. Недовольные таким развитием событий граждане пытаются оспорить параметры проекта, чтобы отодвинуть строительство от своих участков.

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УГМК объявила тендер на скандальную разработку, не дожидаясь итогов общественных слушаний

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Теги: УГМК, Святогор, Баранчинское, Волковское



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