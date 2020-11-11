УГМК объявила тендер на скандальную разработку, не дожидаясь итогов общественных слушаний

На объектах третьей очереди месторождения Волковское, предполагающей строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железно-ванадиевых руд, объявлен тендер на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий. Информация опубликована на сайте rostender.info 6 ноября, приём заявок заканчивается 13-го. Месторождение разрабатывает АО "Святогор", входящее в структуру УГМК.

При этом общественные слушания, где рассматривается проект, ещё не завершены. А тендер, как выясняется, был размещён в тот самый день, когда представители компании обсуждали с жителями Баранчинского "преддокументацию". Следующее заседание с участием общественности должно состояться только 21 декабря — более чем через месяц после окончания подачи заявок на тендер.

Напомним, по предварительным данным, разрез и обогатительная фабрика могут появиться в непосредственной близости от Баранчинского и коллективных садов жителей Нижнего Тагила. Недовольные таким развитием событий граждане пытаются оспорить параметры проекта, чтобы отодвинуть строительство от своих участков.