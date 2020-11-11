В Челябинске дольщики трех домов смогут подать заявление на выплату компенсаций

В Челябинске с 16 ноября дольщики двух очередей дома №9 ЖК "Бриз" и дома ООО "Уральская строительная компания" смогут подать заявление на выплату компенсаций, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в ноябре наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о достройки пяти проблемных домов в регионе и выплате денежных компенсаций дольщикам трех домов. Так, принято решение по шести домам в ЖК "Бриз". Четыре многоэтажки (две очереди дома №4 и дома №5) будут достроены, дольщики двух очередей дома №9 получат денежную компенсацию. Будут восстановлены права более 500 дольщиков. Кроме того, будет достроен дом ООО "Регионпроект" в Копейске, а дольщики дома ООО "Уральская строительная компания" получат денежные компенсации.

С 16 ноября стартует запись на подачу заявлений о выплате компенсаций по трем долгостроям.

"Записаться на удобные дату и время подачи заявления о выплате возмещения можно будет на сайте Фонда фонд214.рф или по телефону: 8 (800) 700-72-14", - сообщили в Фонде защиты прав дольщиков.