Чешская разведка предупредила об угрозе Третьей мировой войны

Чешская военная разведка опубликовала отчет, в котором говорится о существующей угрозе Третьей мировой войны.

Отмечается, что на данный момент мир пребывает "в первой стадии подготовки". Основными участниками конфликта названы США, Китай и Россия.

Среди причин возможного начала глобального конфликта названы активное использование технологий и рост напряженности между тремя сверхдержавами, пишут "Известия".

Поводом для начала военного конфликта могут стать кибератаки или нападение с использованием дронов.

Ранее в Великобритании заявили, что наличие множества региональных конфликтов делает реальной угрозу новой мировой войны.

По словам начальника Штаба обороны Великобритании Ника Картера, просчеты в анализе обстановки в мире «привели к двум мировым войнам в прошлом столетии», сообщает Regnum.

Напомним, после того, как Дональд Трамп пообещал нарастить ядерный потенциал США, российские эксперты предупреждают о реально возникшей опасности Третьей мировой войны.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков высказался о том, что война между Россией и Америкой может начаться с обычного оружия и перерасти в ядерную.