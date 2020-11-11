В Екатеринбурге предложили установить памятник Достоевскому - в городе он был по пути на каторгу

Сторонники свердловского отделения движения "За правду" выступили с инициативой об установке памятника Федору Достоевскому в Екатеринбурге. Идея возникла в преддверии 200-летия великого писателя – 11 ноября 2021 г.

"Мы обращаемся за поддержкой к региональным и городским властям, ко всей культурной общественности Среднего Урала, - рассказал Накануне.RU автор инициативы Олег Загвоздкин. – Объединив усилия, мы сможем увековечить память о Федоре Михайловиче в нашем крае".

Напомним, что 24 августа 2016 г. президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Федора Достоевского. Согласно ему, правительство РФ должно учредить организационный комитет по подготовке юбилея, обеспечить разработку и утвердить план основных мероприятий. Региональные власти также должны принять участие в этой работе.

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 г. в Москве. Русский писатель, мыслитель, философ и публицист, с 1877 г. член-корреспондент Петербургской академии наук. В Екатеринбурге Федор Михайлович бывал дважды: в 1850 году по дороге на Омскую каторгу и девятью годами позже, когда возвращался из ссылки вместе с женой Марией Дмитриевной и пасынком Павлом.