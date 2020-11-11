11 Ноября 2020
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знак &quot;Магадан - город отстой&quot; (2019) | Фото: vesma.today

На должность мэра Магадана неожиданно появилось семь претендентов

Что-то чудесное произошло в Магадане в минувшие две недели. Осенью администрация города объявила конкурс на замещение должности мэра, но не было подано ни одной заявки – никто не захотел стать градоначальником, действующий мэр Юрий Гришан получил приставку и.о.

И вот власти объявили повторный конкурс, который должен закончиться 14 декабря. И на него заявки подали уже семь человек, о чем председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов рассказал губернатору Колымы Сергею Носову, передает местное издание "Весьма".

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На должность мэра Магадана неожиданно появилось семь претендентов

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Теги: магадан, сергей носов, юрий гришан, конкурс на должность мэра



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