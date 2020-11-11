В РФ досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки

В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки. За десять месяцев банки выдали больше займов на жилье, чем за рекордный 2018 год, свидетельствуют предварительные оценки "Дом.РФ".

Так, к концу октября объем выданной с начала 2020 года ипотеки достиг 3,25 трлн рублей. В 2018 году он равнялся 3,01 трлн рублей, а в 2019 — 2,85 трлн рублей, пишет РБК.

По мнению экспертов, рекордные показатели объясняются общим снижением ставок, а также реализацией льготной ипотеки.

Напомним, правительство РФ распорядилось о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. В октябре это предложил сделать президент Владимир Путин.

Ранее в Банке России отметили, что при продлении программы льготной ипотеки и очередного кризиса могут появиться риски "перегрева" на ипотечном рынке.