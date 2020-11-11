На Южном Урале за сутки умерли восемь человек с COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки у 197 человек подтвержден COVID-19, восемь пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 22 тыс. 274 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 655 заболевших. За сутки выписаны 146 человек, всего в регионе выздоровели 15 тыс. 864 пациента.

За прошедшие сутки умерло восемь человек. От COVID-19 скончались мужчины 67 и 70 лет и женщины 64 и 72 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 61 года и женщины 50, 84 и 87 лет.