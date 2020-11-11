Бывшему главному инспектору Челябинского отдела Ростехнадзора назначили судебный штраф по делу о взятке

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного государственного инспектора Челябинского отдела Ростехнадзора по обвинению в получении взятки. Подсудимой назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019 году она получила взятку от руководителя ООО "Ремстройтепло", который хотел работать на объектах, подконтрольных Челябинскому отделу Ростехнадзора. Для этого необходимо было заключение договоров на выполнение работ по инструментально-визуальному наружному и внутреннему обследованию металлических дымовых труб.

Тогда обвиняемая потребовала от директора коммерческой организации заключить договор подряда с этой компанией. при этом она понимала, что ее требование станет известно руководителям других теплоснабжающих организаций Чесменского района.

В результате МУП "МП ЖКХ" Чесменского района заключило договор с ООО "Ремстройтепло" на выполнение работ по обследованию технического состояния металлических дымовых труб на сумму 180 тыс. рублей.

После этого директор "Ремстройтепло" перевел на карту дочери обвиняемой 18 тыс. руб.