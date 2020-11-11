В Екатеринбурге судят французских студентов, укравших деньги с карты знакомого

В Екатеринбурге передано в суд дело двух студентов-первокурсников, являющихся гражданами Франции. Молодые люди обвиняются в хищении денег с банковской карты своего знакомого.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, роли между сообщниками были четко распределены: один похитил карту приятеля (который тоже был иностранцем), а второй снял с нее в банкомате средства, принадлежащие потерпевшему. После этого они поделили добычу поровну и впоследствии потратили деньги.

Как выяснилось, один из студентов знал пин-код банковской карты: он видел, как друг вводил его, расплачиваясь за товары и снимая наличные. В итоге владельцу карты был причинен ущерб в размере свыше 8,7 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело французов направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.