11 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область За рубежом
пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят французских студентов, укравших деньги с карты знакомого

В Екатеринбурге передано в суд дело двух студентов-первокурсников, являющихся гражданами Франции. Молодые люди обвиняются в хищении денег с банковской карты своего знакомого.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, роли между сообщниками были четко распределены: один похитил карту приятеля (который тоже был иностранцем), а второй снял с нее в банкомате средства, принадлежащие потерпевшему. После этого они поделили добычу поровну и впоследствии потратили деньги.

Как выяснилось, один из студентов знал пин-код банковской карты: он видел, как друг вводил его, расплачиваясь за товары и снимая наличные. В итоге владельцу карты был причинен ущерб в размере свыше 8,7 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело французов направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге судят французских студентов, укравших деньги с карты знакомого

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Теги: студенты, карта, суд, Екатеринбург



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