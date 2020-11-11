Более 650 тонн снега вывезено из Екатеринбурга за прошедшую ночь

В уральской столице приступили к снегоуборочным работам. За прошедшую ночь с улиц города было вывезено свыше 650 т. снега.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, помимо уборки снега, коммунальные службы озаботились предотвращением скользкости на дорожном покрытии. Для этого было использовано 118 т противогололедного материала и 47 т мелкофракционного щебня.

Всего было задействовано свыше 165 единиц техники и порядка 80 дорожных рабочих.