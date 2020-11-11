Губернатор Камчатки заразился коронавирусом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. В Instagram 38-летний глава региона опубликовал короткое видео, в котором сообщил о положительном тесте на COVID-19.

"К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Я перехожу на режим самоизоляции. Самочувствие, в целом, нормальное. Буду продолжать работать в режиме видеоконференц-связи. А вам хочу пожелать здоровья и берегите себя", - говорит Солодов, при этом за спиной у него баннер с эмблемой правительства Камчатского края – наводит на мысль о том, что в момент записи губернатор был явно не дома и не в больнице.

А накануне, кстати, Солодов встречался с сотрудниками правоохранительных органов и поздравлял их с профессиональным праздником, вручая награды лично.