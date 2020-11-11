11 Ноября 2020
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Экономика В России За рубежом
Moody`s, рейтинг, агентство (2015) | Фото: publico.pt

Moody`s: влияние шоков эпидемии коронавируса на мировую экономику сохранится в 2021 году

По оценкам международного рейтингового агентства Moody`s, влияние шоков пандемии продолжится в 2021 году.

Как говорят аналитики, в краткосрочной перспективе сильнее всего пострадают государства с низкими кредитными рейтингами, а в среднесрочной - с более сложными политическими вопросами, усугубляемыми кризисом, столкнутся все государства.

По прогнозу Moody`s, в 2020 году избежать падения ВВП среди крупных экономик мира удастся только КНР. В других странах G20 агентство прогнозировало падение экономики по итогам года на 4,6%, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, ВВП России начнет расти в 2021 году, но в трехлетней перспективе его рост не превысит 3%. А доходы населения даже в следующем году не вернутся на уровень 2019 года. Об этом говорится в "Прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020–2023 годы", который подготовила Счетная палата.

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Moody`s: влияние шоков эпидемии коронавируса на мировую экономику сохранится в 2021 году

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Теги: Moody`s, коронавирус, экономика



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