Moody`s: влияние шоков эпидемии коронавируса на мировую экономику сохранится в 2021 году

По оценкам международного рейтингового агентства Moody`s, влияние шоков пандемии продолжится в 2021 году.

Как говорят аналитики, в краткосрочной перспективе сильнее всего пострадают государства с низкими кредитными рейтингами, а в среднесрочной - с более сложными политическими вопросами, усугубляемыми кризисом, столкнутся все государства.

По прогнозу Moody`s, в 2020 году избежать падения ВВП среди крупных экономик мира удастся только КНР. В других странах G20 агентство прогнозировало падение экономики по итогам года на 4,6%, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, ВВП России начнет расти в 2021 году, но в трехлетней перспективе его рост не превысит 3%. А доходы населения даже в следующем году не вернутся на уровень 2019 года. Об этом говорится в "Прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020–2023 годы", который подготовила Счетная палата.