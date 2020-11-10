ЦБ ограничит для россиян суммы снятия наличных на кассах магазинов

Держателям карт установят лимиты по средствам, которые можно снимать на кассах магазинов.

Банкам, выпускающим карты, рекомендовано ограничить суммы на уровне 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц. Такую рекомендацию дал Центробанк, информация об этом следует из письма регулятора.

Лимиты распространяются на все карты в совокупности, открытые в одном банке.

Отмечается, что рекомендации разработаны по результатам реализации пилотного проекта по предоставлению услуги cash-out - выдачи наличных держателем карт в торгово-сервисных предприятиях. Это необходимо, чтобы минимизировать риски использования сервиса для обналичивания денежных средств.