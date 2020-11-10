10 Ноября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
вручение удостоверений об избрании в Заксобрание Свердловской области (2016) | Фото: Накануне.RU

Пандемия коронавируса не помешает свердловским депутатам вести заседания

Депутаты свердловского Заксобрания смогут голосовать по важным вопросам  и принимать решения, находясь на удаленке. Так, как рассказали Накануне.RU в аппарате регионального парламента, будет внедрена система дистанционного голосования.

По словам спикера Законодательного Собрания области Людмилы Бабушкиной в настоящий момент система дорабатывается.

«Сейчас технические службы занимаются доработкой нашей системы, что позволит депутатам голосовать удаленно и не собираться вместе. Это позволит обеспечить стабильную работу регионального парламента вне зависимости от ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», - рассказала Людмила Бабушкина.

Дистанционный формат голосования будет функционировать на существующей платформе, но после обновления оборудования, которое сможет поддерживать новые функции. В настоящее время технические службы Законодательного Собрания Свердловской области работают над расширением функционала системы для возможности использования удаленных рабочих мест с учетом всех требований по информационной безопасности, а также интеграции в систему сопровождения заседаний возможностей видеоконференцсвязи. Доработка системы ведется в штатном режиме и планируется, что ее запуск, в случае успешного тестирования, планируется не первого квартала 2021 года.

 

 

 

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Пандемия коронавируса не помешает свердловским депутатам вести заседания

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Теги: Заксобрание, коронавирус, COVID - 19, дистанционное голосование, Людмила Бабушкина



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