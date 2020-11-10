Covid-больные свердловчане на амбулаторном лечении получат бесплатные лекарства уже на этой неделе

10 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

Covid-больные свердловчане на амбулаторном лечении получат бесплатные лекарства уже на этой неделе

Свердловская область начала закупку лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции. Бесплатные препараты начнут развозить зараженным на амбулаторном лечении уже на этой неделе.

Как рассказал замгубрнетора региона Павел Креков, Средний Урал будет дополнительно приобретать Триазавирин, чтобы также раздавать больным на дому. Такое решение было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Финансирование уже выделено.

"Также мы уже несколько раз собирали наши аптечные сети и представителей поставщиков для того, чтобы урегулировать вопросы, касающиеся ажиотажного спроса. Чаще всего люди спрашивают об Арбидоле и Гриппфероне, поэтому промышленность значительно увеличила выпуск этих медикаментов, и они направлены, в том числе, и в города-миллионники, в том числе и в Екатеринбург. Было непросто с маркировкой, но сейчас этот вопрос упростился. Поступлением партии займется Министерство промышленности Российской Федерации", - сообщил Креков.

Замгубернатора также отметил, что все медучреждения региона полностью оснащены всеми необходимыми препаратами для лечения пациентов, больных коронавирусом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Covid-больные свердловчане на амбулаторном лечении получат бесплатные лекарства уже на этой неделе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Креков, коронавирус, лекарства, амбулаторное лечение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

По вашему мнению, Россия в Нагорном Карабахе:

Результаты 30

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети