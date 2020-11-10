Covid-больные свердловчане на амбулаторном лечении получат бесплатные лекарства уже на этой неделе

Свердловская область начала закупку лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции. Бесплатные препараты начнут развозить зараженным на амбулаторном лечении уже на этой неделе.

Как рассказал замгубрнетора региона Павел Креков, Средний Урал будет дополнительно приобретать Триазавирин, чтобы также раздавать больным на дому. Такое решение было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Финансирование уже выделено.

"Также мы уже несколько раз собирали наши аптечные сети и представителей поставщиков для того, чтобы урегулировать вопросы, касающиеся ажиотажного спроса. Чаще всего люди спрашивают об Арбидоле и Гриппфероне, поэтому промышленность значительно увеличила выпуск этих медикаментов, и они направлены, в том числе, и в города-миллионники, в том числе и в Екатеринбург. Было непросто с маркировкой, но сейчас этот вопрос упростился. Поступлением партии займется Министерство промышленности Российской Федерации", - сообщил Креков.

Замгубернатора также отметил, что все медучреждения региона полностью оснащены всеми необходимыми препаратами для лечения пациентов, больных коронавирусом.