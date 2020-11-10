Лидер ФК «Урал» Бикфалви вызван в сборную Румынии

Атакующий полузащитник екатеринбургского ФК «Урал» Эрик Бикфалви вызван в национальную сборную Румынии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс – службе клуба с берегов Исети.

Румынам предстоит в ближайшее время провести три игры, - товарищеский матч с Белоруссией, а также поединки против Норвегии и Северной Ирландии в Лиге наций УЕФА. По иронии судьбы в сборной Беларуси играет защитник «шмелей» Николай Золотов, а в сборной Норвегии защитник оранжево – черных Стефан Страндберг.

Отметим, что в текущем сезоне Бикфалви забил 5 мячей в розыгрыше Премьер – Лиги и 3 мяча в Кубке России.