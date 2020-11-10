На ЧТПЗ запустили комплекс, который решит проблему сброса кислых стоков в озеро Шелюгино

На Челябинском трубопрокатном заводе открыли комплекса AQA Кристалл. В церемонии запуска приняли участие губернатор Алексей Текслер, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и руководитель проекта AQA Кристалл Александр Катаев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В рамках реализации экологического соглашения компания взяла на себя обязательства по модернизации систем водопользования. С запуском этого комплекса на ЧТПЗ будет полностью исключен сброс кислых стоков в озеро Шелюгино.

Комплекс позволит выполнять многоуровневую очистку стоков: после прохождения всех этапов вода будет поступать в замкнутый оборотный цикл производства. В результате будут снижены концентрации общего железа - в 6 тыс. раз, взвешенных веществ - более чем в 35 раз, сульфатов -более чем в 100 раз и хлоридов - в 50 раз.

На реализацию проекта было потрачено 750 млн руб.

"Этот проект является первым, который решает проблему кислотных стоков. Еще у нас есть проблема ливневых стоков, и на втором этапе мы ее решим", – рассказал Андрей Комаров.