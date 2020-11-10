Креков рассказал, как региональное правительство разгрузит свердловских медиков и избавит горожан от очередей

Студенты и выпускники медицинских колледжей и вузов Свердловской области помогут медикам с обслуживанием пациентов. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, значительную часть студентов выведут в первую очередь на рабочие места в поликлинику, чтобы снизить рост напряженности в амбулаторных заведениях.

"Сейчас мы предпринимали целый ряд мер для того, чтобы увеличивать количество телефонных линий, это произойдет уже на этой неделе. На этой же неделе мы планируем в течение ближайших трех-четырех дней открыть дополнительный колл-центр на базе сети "Мотив", если говорить о мобильной связи. И в каждом поликлиническом учреждении будут добавлены телефоны, которые будут работать с гражданами", - заявил Креков.

Он также отметил, что все чаще служба скорой медицинской помощи, как и амбулаторной, фиксирует достаточно большое количество необоснованных вызовов. Это можно отнести и к ряду случаев лабораторных исследований. По словам замгубернатора, в некоторые дни лаборатория проводит ежесуточно до 30 тыс. исследований, значительная часть из которых является повторной: то есть люди сдают анализы сразу в нескольких медучреждениях, не имея для этого врачебных направлений.

В связи с этим принято решение ставить в приоритет анализы с направлением от врача, а также тех, кто находится в стационарах либо дома и нуждается в выписке.

Замгубернатора также отметил работу региона над минимизацией очередей в поликлиниках.

"Я видел фотографии в 23 больнице. Это можно, к сожалению, видеть и в некоторых других местах. Мы сейчас работаем над тем чтобы уменьшить количество плановой медицинской помощи по тем направлениям, которые меньше всего влияют на показатели серьезной заболеваемости. Например кардиология, онкология - здесь мы не будем ограничивать оказание помощи. Во-вторых, с приходом врачей и стажеров, а именно так и называется ординаторы последнего периода обучения медицинского университета, у нас появится возможность дополнительного приема больных на участках. Мы практически ежедневно прорабатываем вопрос с университетом, но как я и сказал, студенты младших курсов и учащиеся медицинского колледжа будут работать в расширяющихся колл-центрах для того, чтобы сделать более доступным телефонную связь с поликлиниками", - сообщил Креков.

На данный момент из 30 тыс. коек в Свердловской области треть отдана для пациентов с коронавирусом. Внутри этих 30% сохраняется еще 1,5 тыс. коек на случай вспышки инфекции.