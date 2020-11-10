10 Ноября 2020
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Общество В России
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин заявил о скорой регистрации третьей вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил, что третья российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время.

Президент подчеркнул, что все российские вакцины доказали свою эффективность, а исследования показали и подтвердили, что они безопасны.

Путин также добавил, что Россия готова сотрудничать по вакцинам от коронавируса с другими странами, и призвал не политизировать этот процесс.

Ранее президент РФ сообщил о том, как идет развертывание промышленного производства вакцин от коронавируса в России и как будет выстраиваться сотрудничество с иностранцами, желающими закупить препараты.

"Вопрос сейчас только один – обеспечить необходимый объем промышленного производства. Здесь есть некоторые проблемы с оборудованием, как говорится, с "железом" – не на всех производственных площадках оно есть", - отметил Путин.

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Путин заявил о скорой регистрации третьей вакцины от COVID-19

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Теги: вакцина, коронавирус, владимир путин



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